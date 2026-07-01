Roberto Alvarado estaría en la mira de equipos de Europa y Brasil, por lo que hay rumores de una salida de Chivas.

Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de todo el Mundial 2026, no solamente entre los jugadores mexicanos. El mediocampista de Chivas suma ya tres asistencias en el torneo, igualando registros de figuras internacionales como Alexander Isak, Martin Ødegaard o Florian Wirtz, además de mantener el enorme desgaste defensivo que lo ha caracterizado en esta Copa del Mundo y que lo ha convertido en una pieza fundamental para Javier Aguirre.

Este nivel ha provocado que cada vez más equipos sigan de cerca al Piojo y, de acuerdo con reportes recientes, el Flamengo de Brasil ya lo tendría en la mira como una posible incorporación para este mercado de verano. Con las principales ligas del mundo ya abiertas para realizar fichajes, el Mundial se ha convertido en la vitrina perfecta, por lo que muchos clubes están esperando a que termine la participación de varias selecciones para comenzar a cerrar sus incorporaciones más importantes.

Sin embargo, más allá del interés que pueda existir, hoy parece poco probable que Roberto Alvarado salga de Chivas. El propio futbolista ha manifestado en distintas ocasiones que le gustaría permanecer en el Guadalajara hasta el final de su carrera y, además, todavía tiene tres años de contrato con el Rebaño Sagrado, por lo que cualquier club interesado tendría que presentar una oferta muy importante para convencer tanto al jugador como a la directiva rojiblanca.

A ello se suma que Chivas difícilmente aceptará vender a uno de sus futbolistas más importantes por una cifra baja. Además de ser pieza clave dentro del esquema de Gabriel Milito, Alvarado es uno de los jugadores mejor pagados del plantel, por lo que no parece sencillo que esté dispuesto a sacrificar el aspecto económico para salir al extranjero, algo que ya ocurrió con Alexis Vega después de la Copa del Mundo de 2022.

La comodidad de Roberto Alvarado y su familia también son un factor a considerar en una posible salida

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el aspecto familiar suele ser determinante cuando un futbolista analiza cambiar de equipo. En ese sentido, Roberto Alvarado y su familia viven muy cómodos en Guadalajara y no tendrían la necesidad de comenzar una nueva vida desde cero en otro país, especialmente si la opción fuera Brasil, donde además tendrían que adaptarse a un idioma y una cultura diferentes. Todo ello hace que, pese al interés que pueda despertar tras el Mundial, hoy su continuidad en Chivas siga siendo el escenario más probable.