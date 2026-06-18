Roberto Alvarado está llamando mucho la atención en el Mundial, y es uno de los jugadores más buscados de Chivas.

Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos que más reflectores ha acumulado durante el Mundial 2026. Sus actuaciones con la Selección Mexicana han llamado la atención tanto de aficionados como de analistas internacionales, situación que inevitablemente ha provocado que varios equipos comiencen a seguirlo de cerca. Entre los rumores aparecen clubes europeos, pero también equipos de la Liga MX que verían con buenos ojos incorporarlo como refuerzo en el futuro cercano.

Sin embargo, todo parece indicar que el propio Piojo tiene muy claro dónde quiere continuar su carrera. Hace algunos meses, en una entrevista, el atacante rojiblanco dejó abierta la posibilidad de permanecer durante muchos años en el Guadalajara e incluso retirarse defendiendo los colores del Rebaño Sagrado. Un mensaje que en aquel momento causó admiración, pero que hoy cobra especial relevancia ante los rumores que rodean su futuro.

La postura de Alvarado también encaja perfectamente con el proyecto deportivo que encabeza Gabriel Milito. El Piojo es uno de los futbolistas más importantes dentro del esquema rojiblanco gracias a su capacidad para aportar tanto en ataque como en defensa, además de ofrecer soluciones en distintas posiciones. A ello se suma que es uno de los jugadores más apreciados dentro del vestidor, convirtiéndose en una pieza clave tanto dentro como fuera de la cancha.

Por supuesto, en el futbol ningún escenario puede descartarse por completo. Los mercados de fichajes suelen cambiar rápidamente y una oferta importante podría modificar cualquier panorama. No obstante, hoy todo apunta a que Roberto Alvarado tiene la intención de seguir construyendo su historia con Chivas, por lo que únicamente una propuesta realmente extraordinaria tanto para él como para el Club podría abrir la puerta a una salida anticipada.

Roberto Alvarado estaría en la mira del Monterrey de Matías Almeyda

Uno de los equipos que ha sido vinculado recientemente con Roberto Alvarado es el Monterrey de Matías Almeyda. Diversos rumores apuntan a que el conjunto regiomontano estaría siguiendo de cerca al futbolista rojiblanco como una posible incorporación para reforzar su plantilla. Sin embargo, la situación luce poco probable por ahora, ya que no existen reportes de negociaciones entre ambas directivas ni señales que indiquen que Chivas contemple desprenderse de uno de sus jugadores más importantes dentro del mercado nacional.