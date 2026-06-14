Las actuaciones de Roberto Alvarado con Chivas y la Selección Mexicana habrían despertado el interés de clubes del futbol europeo.

Roberto Alvarado podría estar viviendo su último mes como jugador de Chivas y es que el gran momento que atraviesa no ha pasado desapercibido, al grado de que diversos visores de clubes europeos estarían siguiendo de cerca sus actuaciones durante el Mundial 2026.

La Copa del Mundo representa una vitrina inmejorable para los futbolistas y el “Piojo” busca aprovecharla al máximo. Sin embargo, la directiva del Club Deportivo Guadalajara no facilitaría su salida.

Cabe mencionar que en Verde Valle lo consideran como una de las piezas más importantes, por lo que cualquier escuadra interesada tendría que presentar una oferta importante.

Roberto Alvarado está en la mira de equipos europeos.

¿Cuál es el valor de Roberto Alvarado en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Roberto Alvarado es de 7.5 millones de euros, equivalente a poco más de 149 millones pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Tomando en cuenta dicha valoración y el contexto actual del mercado, el Rebaño Sagrado podría exigir una cifra cercana o incluso superior a los 7.5 millones de euros para desprenderse de él.