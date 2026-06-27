El futbolista de Chivas lidera a la Selección Mexicana en kilómetros recorridos durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Roberto Alvarado llegó al Mundial 2026 con algunos cuestionamientos por parte de la afición mexicana debido a su irregular impacto en el ataque durante los meses previos. Sin embargo, el futbolista de Chivas ha respondido dentro de la cancha y se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre durante la fase de grupos.

Además de aportar dos asistencias —una para Raúl Jiménez frente a Sudáfrica y otra para Álvaro Fidalgo contra República Checa—, el Piojo ha destacado por un aspecto menos visible pero igual de importante: su sacrificio sin balón. El extremo rojiblanco ha sido fundamental en los retrocesos defensivos de México, ayudando constantemente a formar una línea de cinco cuando el equipo pierde la posesión.

Alvarado ha demostrado un gran sacrificio defensivo en la fase de grupos (Imago7)

Los números respaldan ese esfuerzo. De acuerdo con las estadísticas oficiales del torneo, Alvarado es el jugador que más distancia ha recorrido con la Selección Mexicana en los tres encuentros disputados hasta ahora, acumulando un total de 30 kilómetros.

Su recorrido comenzó con 10 kilómetros frente a Sudáfrica en el debut mundialista. Posteriormente sumó otros 8.8 kilómetros ante Corea del Sur y cerró la fase de grupos con su registro más alto: 11.2 kilómetros en la victoria por 3-0 sobre República Checa.

Lejos de los reflectores que suelen quedarse con los goleadores, el futbolista de Chivas se ha convertido en una pieza esencial para el funcionamiento colectivo del Tri. Sus dos asistencias, su disciplina táctica y su despliegue físico explican por qué Javier Aguirre ha mantenido su confianza en él durante todo el Mundial 2026.

Las estadísticas de Roberto Alvarado en el Mundial 2026