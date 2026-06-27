La experimentada mediocampista podría convertirse en una nueva baja de Chivas Femenil y regresar al Toluca, club al que ya defendió anteriormente.

Chivas Femenil podría sumar una nueva baja de cara al Apertura 2026. En medio de la reestructuración que atraviesa el plantel rojiblanco, diversos reportes señalan que Yamile Franco no continuará en el Guadalajara y que su próximo destino estaría nuevamente en el Toluca, equipo al que ya defendió anteriormente.

En las últimas horas, el periodista Bruno Hernández, especializado en la cobertura de la Liga MX Femenil, aseguró que todo apunta a la salida de Yamile Franco del Guadalajara. De acuerdo con la información compartida por el comunicador, la mediocampista estaría muy cerca de convertirse en refuerzo del Toluca para el Apertura 2026.

Yamile Franco regresaría al Toluca (Imago7)

Según explicó Bruno Hernández durante una transmisión reciente, el regreso de Franco al conjunto escarlata podría hacerse oficial en los próximos días. De concretarse la operación, la futbolista volvería a una institución que ya conoce tras haber defendido previamente los colores de las Diablas Rojas.

La posible salida de Yamile Franco se sumaría a la importante renovación que Chivas Femenil ha llevado a cabo rumbo al Apertura 2026. Hasta el momento, el Guadalajara ya se despidió de futbolistas como Kimberly Guzmán, Casandra Montero, Celeste Espino, Joselyn de la Rosa, Isabela Esquivias, Amalia López e Ivonne González. En caso de confirmarse el movimiento, la experimentada mediocampista se convertiría en una de las bajas más relevantes del actual mercado rojiblanco.

¿Cuáles jugadoras han salido de Chivas Femenil en este mercado de fichajes?