Marcelo Michel Leaño aprovechó la previa del Uruguay vs. España para hablar sobre su aprendizaje y la influencia de Marcelo Bielsa en su carrera.

Marcelo Michel Leaño, ex técnico y ex directivo de Chivas, reapareció públicamente en la previa del partido entre Uruguay y España, disputado en el Estadio Guadalajara, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Durante su presencia en el inmueble, el estratega mexicano fue cuestionado por el reportero de Mediotiempo sobre qué estilo le resulta más atractivo desde el punto de vista táctico: el de Luis de la Fuente o el de Marcelo Bielsa.

Marcelo Michel Leaño respondió con una reflexión en la que dejó clara su admiración por ambos modelos de juego: “La verdad son dos estilos muy distintos, yo francamente estoy muy ligado a Marcelo desde el concepto de lo que piensa del futbol, pero también estoy muy ligado al estilo de juego de España”.

Finalmente, el exdirector técnico y exdirectivo del Rebaño Sagrado subrayó el contexto del encuentro entre Uruguay vs. España como un choque de alto nivel táctico: “Creo que al final de cuentas va a ser un partido de altísimo nivel y qué privilegio que lo tengamos en México”.

¿Cuánto quedó Uruguay vs. España?

Los 90 minutos del encuentro fueron intensos y de alto nivel en el Estadio Guadalajara. La Selección de España se llevó la victoria ante Uruguay con un gol de Álex Baena al minuto 41, tras un error determinante de Fernando Muslera.

Con este resultado, el conjunto europeo supo capitalizar la única anotación del encuentro y mantener el control del marcador hasta el silbatazo final, mientras que con esto los charrúas se despidieron de la Copa del Mundo.