Luego de experiencias frustrantes con entrenadores sin una trayectoria muy destacada, el Club Deportivo Guadalajara decidió contratar a Gabriel Milito. El argentino llegó con un cartel diferente al de Óscar García Junyent, Gerardo Espinoza o Marcelo Michel Leaño, por ejemplo.

Justamente, el Ajedrecista fue quien dio la nota en las últimas horas con un curioso comentario que realizó en el podcast Nos Vemos en la Cima. Ante la pregunta de cuál es la “meta más loca que tiene ahora”, Leaño no dudó y contestó que es “entrevistar al Papa León XIV”.

Fiel a su estilo, el ex director técnico de Chivas no dio una respuesta convencional, sino que apuntó alto. En otras oportunidades, Leaño comentó que iba a ganar todo como entrenador en el futbol mexicano, luego lo haría en España e Inglaterra y volvería para ser campeón del mundo con la Selección Mexicana.

Sin embargo, desde su última experiencia al frente de un equipo profesional (Chivas hasta abril de 2022), el Ajedrecista no volvió a dirigir. No obstante, en los últimos días volvió a ser mencionado ya que Gabriel Milito firmó un comienzo como DT del Rebaño Sagrado incluso peor que el de Leaño en su momento.

Marcelo Michel Leaño dirigió 23 partidos en Chivas. (Getty)

Marcelo Michel Leaño ostenta una de las peores efectividades de la historia de Chivas

Con 23 partidos dirigidos, Marcelo Michel Leaño no pudo destacarse como entrenador de Chivas. Su registro se cerró con 6 victorias (una en el interinato de 2020), 9 empates y 8 derrotas. De esta manera, el Ajedrecista se despidió del Guadalajara con 39% de efectividad y solo se vislumbra un porcentaje peor en Ignacio Ávila y Nemesio Tamayo con el mínimo 23 encuentros.