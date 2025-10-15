Como se sabe a Hugo Camberos lo siguen de cerca varios clubes de Europa y restaría ponerle nombre y apellido para confirmar su salida de Chivas. En medio de la recta final del Apertura 2025 y de su regreso post Mundial Sub-20, César Merlo reveló que Brujas de Bélgica volvería a la carga con una oferta cercana a los seis millones de dólares.

El futuro del futbolista formado en Verde Valle ha dejado varias horas de debate debido a que algunos afirmaban que antes de irse debía ser campeón con el Guadalajara, mientras que otros señalaban que era el momento idóneo para que dé el salto al Viejo Continente y se fogue en el máximo nivel internacional.

Finalmente, Hugo Camberos no se fue libre de Chivas y renovó junto a una cláusula accesible para salir al futbol de Europa. A meses para que el mercado de pases de invierno comience, César Merlo dio a conocer que Brujas de Bélgica llegaría nuevamente a la carga con una oferta cercana a los seis millones de dólares.

“El Brujas va a volver a hacer una oferta por Hugo Camberos, la última que hizo fue cercana a los 6 millones que era el valor de la cláusula, pero la forma de pago no era todo el dinero junto y entonces no la terminó aceptando Chivas”, expresó el periodista argentino en Vamos Show sobre el canterano rojiblanco.

A su vez, señaló que por la buena relación entre el club y el representante, Matías Bunge, ya hay negociaciones entre las partes para terminar saliendo a Europa. “Hay algún tipo de negociación entre el entorno del jugador y Chivas para tratar de ir preparando el terreno para que cuando llegue la oferta. Yo supongo que será de Brujas o si no de otro club termine siendo por un valor que termine permitiendo que Cambero salga”, explicó

Y añadió: “Seguramente Chivas se quede con un porcentaje de del pase de cara a una segunda buena operación por el futbolista que ha sido uno de los primeros cambios en este Mundial Sub20 y no ha sido titular”.

Los números de Hugo Camberos con las Chivas de Gabriel Milito

Por otro lado, no es extraño que se esté preparando el terreno para salir lo más pronto posible del equipo especialmente por la poca actividad que ha tenido Hugo Camberos con Gabriel Milito. En el presente torneo el canterano de Chivas jugó cinco partidos y recibió una cartulina amarilla en 104 minutos, mientras que en la Leagues Cup 2025 tan solo sumó 35 minutos en un partido según estadística de Transfermarkt.