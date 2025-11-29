El delantero de Chivas, Armando González, es en estos momentos el jugador sensación de la Liga MX, después de coronarse campeón de goleo y de debutar con la Selección Mexicana. Con apenas 22 años, la Hormiga tiene además un gran futuro y son varios los elogios que recibe por sus grandes rendimientos con la playera del Guadalajara.

Alguien que conoce muy bien a la Hormiga, y que también es canterano rojiblanco, es Edgar Mejía, quien fuera su entrenador en Fuerzas Básicas y no duda en calificarlo como el “prototipo perfecto” de un jugador formado en Verde Valle. En diálogo con ESTO, el “Chore” rompió en elogios para el delantero del Rebaño.

Edgar Mejía siendo DT de Chivas Sub-15. A su lado, un joven Hormiga González (Imago7)

“Él es el ejemplo de lo mínimo que se espera de cualquier jugador que salga de Fuerzas Básicas de Chivas, en todos los aspectos. Tiene valor, coraje, fuerza, siente la camiseta, pero sobre todo tiene gol, algo importante en su posición. Ejemplifica lo que se necesita para ser un jugador del Guadalajara. Es lo mínimo que se les tendría que pedir a todos”, opinó Mejía.

El “Chore” fue campeón con Chivas en 2006 y más tarde, en su nueva faceta de entrenador, tuvo a cargo a la Hormiga González en Tercera División, por lo que vio de cerca su calidad. “Le costó realmente el lugar que tiene sangre, sudor y lágrimas. Creo que ahora que ocupa un lugar importante y que se lo ha ganado, pues no lo va a soltar”.

Mejía mantiene contacto con la Hormiga González, quien no olvida a su antiguo estratega: “Tengo una muy buena relación con él. Un día después de debutar me mandó un mensaje muy bonito por Instagram. Paso por muchas lecciones de vida y gracias a esa resiliencia que tuvo en cada etapa hoy lo ves jugando y divirtiéndose”, agregó.

Hormiga González no era titular en Fuerzas Básicas, al igual que Chicharito

Por otro lado, Mejía también comparó los inicios de Armando González con los de Chicharito Hernández: “Llevó un proceso muy similar al de Javier. En ninguna categoría era titular indiscutible por cuestión de gustos o porque en ese momento había otros delanteros que estaban mejor, a veces era la tercera o cuarta opción, pero siempre andaba buscando en dónde jugar”.

“Por su buena actitud era muy fácil llevártelo a cualquier categoría y ahí lo metías unos diez minutos o más, buscábamos como siguiera en activo. En ese momento había una Cuarta División y él nunca iba de malas, estábamos convencidos de que alguien como él no tenía porque no llegar a Primera División por sobre muchos”, insistió el exfutbolista del Guadalajara.