La Selección de México no pasó del empate frente a Ecuador en un nuevo amistoso en la fecha FIFA que se llevó adelante en el Estadio Akron. Tras el partido Javier Aguirre se mostró conforme sobre el partido que se llevó adelante, pero con una reflexión puso en peligro el futuro de Raúl Rangel y Luis Romo en el Tri al señalar que fue evitable el penal que se marcó.

Luego de la goleada sufrida contra Colombia quedó claro que solamente un puñado de jugadores se encontraban firmes en el once titular. A Johan Vázquez, Érick Lira y César Montes hay que sumar Edson Álvarez y Raúl Jiménez como inamovibles en la alineación debido a que el Vasco realizó ocho cambios respecto a lo vivido el fin de semana en Estados Unidos.

Ayer México llevó adelante un buen partido, se jugó al límite con mucha fricción y se hizo daño al momento de presionar para el gol de Berterame. De todas maneras, en el Estadio Akron quedó marcado luego de queLuis Romo haya fallado defensivamente y condenado a Raúl Rangel a cometer un polémico penal tras revisión en el VAR.

Tras el partido, Javier Aguirre se mostró conforme del partido que se llevó adelante, pero sobre el penal se podría decir que sentenció el futuro de los futbolistas de Chivas para el Mundial 2026. “Un penal que es evitable a todas luces”, expresó el Vasco. De esta manera, podríamos llegar a la conclusión que el Tala no se habría quedado con la portería del Tri, mientras que el mediocampista se empieza a despedir de la Copa del Mundo en la que tendrá a México como uno de los tres anfitriones.

Ricardo Peláez expuso nuevamente a Luis Romo

Al igual que frente post partido ante Colombia, Ricardo Peláez criticó nuevamente a Luis Romo por su error ante Ecuador. “Defensivamente (México) cumplió porque el gol viene precedido de un error de Romo. Y hablar de Romo tengo que hacerlo porque Romo tenía que haber aprovechado su regreso a la selección como titular, en su cancha, con su gente, con la camiseta de la selección y no aprovechó esta posibilidad. Vamos a ver qué pasa a futuro”, expresó.