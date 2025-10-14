Cuando la Selección Mexicana estana dominado a Ecuador, Luis Romo cometió un vergonzoso error que ocasionó que Raúl ‘Tala’ Rangel le cometiera una falta dentro del área a Enner Valencia al minuto 13 del partido celebrado en la cancha del Estadio Akron.

El mediocampista del Club Deportivo Guadalajara quiso jugar para atrás, pero su pase quedó demasiado corto y esto fue aprovechado por el exjugador de los Tuzos del Pachuca y comprometió al ‘Tala’ Rangel, que al momento de tirarse para qudarse con el esférico se llevó al atacante ecuatoriano.

Cabe mencionar que inmediatamente, en redes sociales los dos elementos del Rebaño Sagrado fueron criticados por el resto de la afición del futbol mexicano, sobre todo los del Club América, quienes desean que Luis Ángel Malagón sea el portero titular del TRI.

¿Qué dice la afición mexicana sobre el error de Luis Romo y ‘Tala’ Rangel en el México vs. Ecuador?

“No puedo creer la mala suerte que tiene el ‘Tala’ Rangel en selección”, “Malísima salida del Tala Rangel y México ya perdió su ventaja en el Akron. El arquero de Chivas sale por el hombre ecuatoriano y no por el balón”, “El ‘Tala’ Rangel ya lo empató”, “El error de Luis Romo es grosero, pero la falta de Tala Rangel es igual de horripilante”, son algunos comentarios en X de la hinchada mexicana.