La salida de Jesús Orozco Chiquete de Chivas estuvo manchada por la polémica debido a las maneras en que se llevó a cabo la negociación y la clara ruptura entre la directiva rojiblanca y el entorno del futbolista, por lo que su regreso sería una misión muy complicada.

Es cierto, el Guadalajara tiene una urgencia por fortalecer su aparato defensivo en el próximo mercado de fichajes, por lo que ante la inminente salida de Gilberto Sepúlveda, parecería que el regreso del canterano rojiblanco sería el ideal, aunque la realidad es que hay aspectos de ideología y económicos que dificultarían ese traspaso.

Desde la llegada de Fernando Hierro e incluso hasta la actualidad con Javier Mier al frente de la directiva del Rebaño, se ha priorizado que cualquier futbolista que llegue como refuerzo debe desear pertenecer a la institución rojiblanca, por lo que el haber forzado su salida del redil dejando de presentarse a entrenar y sus declaraciones contra la exdirectiva española, podría impedir que sea considerado como una opción para volver a la Perla de Occidente.

Por si fuera poco, hay que recordar que una de las estrategias que implementó Cruz Azul para seducir y convencer al Chiquete de abandonar al conjunto tapatío, fue un claro incremento de sueldo, por lo que se ha mencionado que el ahora defensor de La Máquina estaría percibiendo tres veces más de lo que ganaba como jugador del chiverío, lo que complicaría que Amaury Vergara asuma dicho costo.

Aunque bien es cierto que el canterano del Rebaño llegó al conjunto celeste por mera decisión de Martín Anselmi, la realidad es que la contratación de Jesús Orozco implicó una fuerte inversión por parte de la directiva de Víctor Velázquez e Iván Alonso, por lo que luce complicado que accedan a cederlo a préstamo en menos de un año como celeste.

¿Por qué podría regresar Jesús Orozco Chiquete?

La realidad es que desde que Chiquete abandonó las filas del Guadalajara, su rendimiento ha ido a la baja, lo cual le ha impedido hacerse de la titularidad en la escuadra cementera e inclusive, perdió su lugar en la Selección Mexicana, en donde ya se estaba convirtiendo en un convocado habitual.