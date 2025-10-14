La novela acerca de la continuidad de Yael Padilla dentro de Chivas para el próximo Clausura 2026 continúa dando de qué hablar entre los aficionados rojiblancos, sobre todo por la reciente acción de la agencia que lo representa de cara al próximo mercado de fichajes.

Desde hace varios días se ha mencionado el nombre del juvenil canterano del Guadalajara como una opción para abandonar el redil debido a que sería un futbolista que no le llena el ojo al entrenador Gabriel Milito, por lo que la directiva estaría dispuesta a darle salida en invierno.

Sin embargo, la agencia de representación a la que pertenece Yael Padilla, PitzGroup, ha decidido subir un video en su cuenta de YouTube para presumir algunos de los mejores momentos del rojiblanco, acción que suele ser empleada para ofrecerlo a otros clubes.

Lo curioso de esta decisión de los representantes del aún jugador del chiverío es que no suelen tener mucha presencia en dicho canal de redes sociales, por lo que llamó poderosamente la atención que reactivaran la cuenta para este video “presumiendo” al juvenil.

¿Por qué se iría Yael Padilla de Chivas?

Aunque no existe una versión oficial de parte del club, diversos comunicadores han asegurado que desde su debut en el verano del 2023, el juvenil demostró malas actitudes y muchas distracciones, aunque se le dio otra oportunidad en donde ahora la causa sería que no es del agrado de Gabriel Milito.