Chicharito es uno de los mejores futbolistas que ha brindado el futbol mexicano a lo largo de la historia; sin embargo, es innegable que su regreso a Chivas no ha sido el que millones aficionados rojiblancos esperaban, aunque volvió a demostrar su amor por el club.

Javier Hernández ha sido blanco de críticas debido a los malos números que ha entregado desde su regreso al Guadalajara a comienzos del 2024, aunque esos cuestionamientos se convirtieron en aplausos este sábado gracias a la anotación que conquistó frente al América.

Y es que después de abrir el marcador en el Clásico Nacional amistoso en Arizona, el delantero se limitó a correr a celebrar con sus compañeros mientras besaba el escudo del chiverío.

Posteriormente, cuando se dirigía al centro del campo para que reanudaran las acciones, Chicharito volvió a besar apasionadamente el escudo del Club Deportivo Guadalajara, demostrando que su compromiso con la escuadra tapatía sigue intacto.

Chicharito besa el escudo de Chivas tras gol al América (ESPECIAL: TUDN)

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.