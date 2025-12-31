Chicharito es uno de los canteranos más importantes en la historia de Chivas gracias a su brillante trayectoria; sin embargo, su segunda etapa en el Rebaño estuvo llena de decepciones para los millones de aficionados; sin embargo, el delantero por fin se sinceró sobre su paso por la escuadra rojiblanca.

A través de redes sociales, Javier Hernández protagonizó un mensaje que ha causado revuelo entre los aficionados del Guadalajara, debido a que recapituló todo su 2025 en donde abrió su corazón y contó detalles desconocidos de su vida privada.

En dicha grabación, el delantero admitió que se llevó un susto al salir de la cirugía que se sometió a medio año para no tener más hijos, además de que su madre estuvo delicada de salud, por lo que temió por su vida.

Sin embargo, al hablar de su carrera, dio una dura crítica a su estadía en el chiverío, catalogando como “un retroceso” el regresar a Guadalajara.

“Terminarás el año sin saber dónde vas a jugar. La calvicie llegará, te injertarás pelo. Tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera. Regresarás a la ciudad en que creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar“, dijo el delantero en un video compartido en su cuenta de Instagram.

¿Cómo fue el paso de Chicharito en Chivas?

El delantero llegó como refuerzo bomba para el Clausura 2024; sin embargo, las constantes lesiones le impidieron jugar con regularidad, perdiéndose más de la mitad de los compromisos del Rebaño.

Por si fuera poco, su nivel fue muy bajo y prueba de ello es que anotó cuatro goles en los dos años que estuvo en el Rebaño, tres en Liga MX y uno en Concachampions, en donde sin duda el recuerdo de su paso será el penalti fallado contra Cruz Azul.