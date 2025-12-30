Las lesiones se han convertido en un severo dolor de cabeza en Chivas desde hace varios torneos, por lo que para esta pretemporada las bajas por dolencias físicas se están presentando nuevamente en el plantel de Gabriel Milito.

De cara al compromiso contra Irapuato, el Guadalajara tuvo que prescindir de varios elementos como José Castillo, Armando González, Fernando González y Diego Campillo, todos por presentar alguna lesión.

Sin embargo, en días recientes, las cuentas oficiales del Rebaño han compartido algunas imágenes y videos de los entrenamientos del plantel tapatío en pretemporada, en donde habrían revelado por accidente el estado físico de la Hormiga y Castillo.

En fichas imágenes se confirma que los dos futbolistas rojiblancos ya estarían integrados a la par del resto del plantel o al menos así lo confirmaron algunas fotografías y grabaciones en donde el zaguero y el goleador demuestran que su regreso a las canchas está próximo.

CORTESÍA: CHIVAS

CORTESÍA: CHIVAS

¿Cuándo reaparecerían Fernando González y Diego Campillo con Chivas?

En el caso de los otros dos lesionados se estima que el Oso pueda reaparecer para el arranque del torneo, en el peor de los escenarios, mientras que Diego Campillo continuaría con su recuperación de la fractura del quinto metatarsiano, por lo que podría reaparecer aproximadamente en el mes de febrero.