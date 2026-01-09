Chivas por fin ha encontrado al goleador que tanto había esperado en la figura de Armando González; sin embargo, el exjugador rojiblanco, Alan Mozo, está convencido de que la consolidación del canterano del Rebaño no hubiera sido posible sin la presencia de Chicharito.

El exjugador del Guadalajara analizó el presente de la Hormiga, en donde se deshizo en elogios al destacar su compromiso y profesionalismo; sin embargo, también ventiló la importancia de Javier Hernández para guiar al nuevo goleador rojiblanco.

“Es alguien muy disciplinado, muy profesional. Me sorprendió porque nunca había visto a un jugador que pesara sus comidas, que se fijara en los detalles que marcan la diferencia.

“El torneo pasado no es casualidad, es un muchacho que tiene mucha hambre de triunfo y que fue muy bien orientado por Javier, que tampoco creo que sea casualidad que Guadalajara haya vuelto a tener un campeón goleador estando Javier Hernández en la plantilla.

“Es alguien que puede marcar su propio camino sin seguir el de los demás. Siendo la Hormiga, el Otaku que es, desde ahí es alguien fuera del molde. En lo personal, confío mucho en él, que va a seguir con buenas actuaciones, con muchos goles”, explicó el defensor en palabras para Fox.

Alan Mozo defendió a Chicharito tras penalti fallado contra Cruz Azul

“La verdad es que me sentí siempre parte dé, siempre un vestidor muy sano. La figura de Javier Hernández llegó a sumarnos muchísimo. Tener referentes como Javier Hernández en un vestidor, fue algo a lo que le sacamos el máximo provecho.

“Es Chivas, es de los equipos más importantes del país y dentro del vestidor siempre hubo buena actitud, siempre hubo buenas sensaciones y Javier siempre aportó muchísimo a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a los que ya estaban al final de su carrera.

“Conozco a Javier y créeme que después de ese día, al que más le dolió fue a él. El que más quería ayudar al equipo y terminar su etapa en Chivas como lo merecía era Javier. Sé que le dolió muchísimo, pero creo que es lo suficientemente, por lo que conozco, maduro e inteligente. Por algo es el máximo goleador de la Selección, pero la verdad es que Javier fue alguien muy importante que sumó muchísimo en Guadalajara”, concluyó el zaguero.