La rivalidad entre Chivas y América es la más intensa de todo el futbol mexicano, por lo que suelen suscitarse constantes conatos de bronca y hasta indirectas fuera de la cancha, por lo que ahora fue el Rebaño el que lanzó un picante mensaje con divertida referencia contra los azulcremas y hasta el arbitraje.

Al minuto 63 se suscitó una jugada en la que el futbolista de las Águilas, Isaías Violante, cometió una infracción sobre Fernando González, por lo que la silbante, Ekaterina Koroleva, decidió mostrarle el cartón de amonestación por la rudeza de la acción.

Sin embargo, el community manager del Guadalajara aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje oculto en la cuenta de X del conjunto tapatío para reportar la acción, aunque con un recadito que de inmediato entendieron los seguidores rojiblancos y lo tomaron con humor.

“Amarilla para el número 12 del América”, en donde varios aficionados “preguntaron” si se había amonestado a sí mismo el árbitro y hasta recordaron al silbante Marco Ortiz, quien suele beneficiarlos en sus partidos.

Hay que recordar que inclusive en este partido amistoso que se disputó en Estados Unidos se suscitó una jugada que causó revuelo en redes sociales por la escandalosa falta que sufrió Daniel Aguirre dentro del área azulcrema y que la colegiada prefirió no marcar, pese a que era un penalti claro en favor de los tapatíos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.