Chivas no solamente demostró su superioridad sobre el América en el partido de Liga MX, sino que lo volvió a hacer en el duelo amistoso en Arizona, por lo que el arbitraje volvió a ser el protagonista y el héroe de los azulcremas para impedir que la ventaja se incrementara en un claro penalti.

Después de que el Guadalajara abrió el marcador rápidamente gracias a una anotación de Chicharito Hernández, las acciones se fueron monopolizando en favor de los tapatíos, por lo que la silbante estadounidense, Ekaterina Koroleva, decidió no marcar una clara infracción en el área azulcrema.

En una jugada por la banda derecha, en donde se mandó un centro al corazón del área, en donde Teun Wilke aprovechó su corpulencia para ganar el balón y hacer de poste para la llegada de Daniel Aguirre, quien controló el balón y se metió al área de las Águilas, en donde fue derribado con una barrida.

Todos los futbolistas rojiblancos reclamaron de inmediato la infracción, aunque la silbante decidió continuar las acciones pese a que la falta fue evidente, ocasionando el descontento hasta de los aficionados.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.