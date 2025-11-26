Chivas está a unas horas de arrancar su participación en la Liguilla del Apertura 2025, en donde un especialista en arbitraje confirmó la persecución que tienen los silbantes contra el Rebaño, revelando que de todos los clubes de la Liga MX, fue el más perjudicado por el VAR.

No es un secreto de que el Guadalajara sufrió de muchas decisiones llenas de controversia en su contra durante todo el semestre, en donde al analizarse con todos los demás clubes, la escuadra tapatía fue la que más decisiones en contra sufrió por parte del Videoarbitraje.

“Chivas es el equipo más perjudicado por el VAR, mientras que Cruz Azul es el equipo más beneficiado por el Videoarbitraje. Después de 17 jornadas, el equipo que tuvo más decisiones revertidas en contra tras revisiones del VAR fue Chivas con un total de 12.

“Esto quiere decir que Chivas tuvo más penales en contra, expulsiones o goles anulados que cualquier otro equipo luego de revisiones en el VAR, entre otras situaciones que no le favorecieron”, explicó el especialista en un video en su cuenta de Instagram.

Cruz Azul, el más favorecido por el VAR en la Liga MX

“En tanto, el que menos decisiones revertidas tuvo en contra fue Cruz Azul con solamente dos. En contraparte, Cruz Azul fue el equipo con más decisiones revertidas a favor durante las 17 jornadas con un total de 11. Es decir, Cruz Azul tuvo más penales a favor, goles concedidos o expulsiones hacia el rival que cualquier otro equipo”, concluyó el especialista en arbitraje.