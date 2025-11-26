La espera por fin terminó y Chivas se reporta listo para hacer su presentación en la Liguilla del Apertura 2025 cuando reciba al Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron, por lo que Gabriel Milito ya dio a conocer su lista con 22 convocados para encarar el primer duelo por el pase a Semifinales.

El entrenador del Guadalajara sabe que se está jugando todo el torneo en los próximos 180 minutos frente a La Máquina, por lo que decidió mandar a llamar a lo que él considera, son sus mejores hombres para poder tener opciones en cada una de las líneas de cara al primer capítulo contra los celestes.

El timonel argentino cumplió con los pronósticos y mandó a llamar a Luis Romo, quien apunta a reaparecer en la zaga titular del chiverío tras cumplir su partido de suspensión frente a Monterrey, por lo que el capitán está listo para reaparecer.

Debido a que el reglamento especifica que solamente pueden ser elegibles 21 jugadores, se espera que se haga un recorte de último minuto, en donde todo apuntaría a que se trataría de Isaác Brizuela, quien tuvo participación recurrentemente con la filial Sub 21.

¿Quiénes están descartados de Chivas para jugar con Cruz Azul?

El Guadalajara confirmó que Gabriel Milito no podrá contar con tres elementos debido a lesiones y se trataría de Miguel Tapias, Leonardo Sepúlveda y Diego Campillo, además de las ausencias de Alan Pulido y Cade Cowell por mera decisión técnica.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Cruz Azul

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Javier Hernández