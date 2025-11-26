Sin duda alguna, la serie más interesante de los Cuartos de Final del Apertura 2025 la protagonizará el enfrentamiento entre dos potencias de la Liga MX como lo son Chivas y Cruz Azul, en donde el pronóstico es reservado entre varios especialistas; sin embargo, la máxima leyenda de México, Hugo Sánchez, explicó lo que debe hacer La Máquina para su visita a la cancha del Estadio Akron.

Consciente de que el Guadalajara fue el equipo que mejor cerró la fase regular, el Pentapichichi no tuvo inconveniente en darle cátedra a sus compañeros panelistas en ESPN, explicando la estrategia que debería asumir el conjunto celeste para su visita a la Perla de Occidente.

Debido al estilo de juego que propone el chiverío, Hugol dejó en claro que Nicolás Larcamón deberá apostar por un estilo conservador para “evitar perder” en suelo tapatío para tener posibilidades de avanzar apelando a la localía en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el próximo fin de semana.

“Los estoy notando muy inquietos y nerviosos en cuanto al tema estratégico y táctico. Solo hay que ponerse en el lugar del entrenador de Cruz Azul. ¿Qué harías si vas de visitante a jugar contra Chivas? Vas a ser un tanto conservador para evitar perder, para el partido de Vuelta recibirlo con toda la contundencia del mundo.

“Buscas la manera de que Chivas tome la iniciativa porque va a salir agresivo“, explicó el histórico goleador en ESPN, donde funge como analista.

Antecedentes entre Chivas y Cruz Azul en Liguilla desde torneos cortos

TORNEO INSTANCIA RESULTADO GLOBAL Apertura 2006 Cuartos de Final Chivas 4-2 Cruz Azul Clausura 2003 Repechaje Chivas 5-5 Cruz Azul* Verano 1999 Cuartos de Final Chivas 3-4 Cruz Azul *Avanzó Chivas por mejor posición en la tabla

¿A qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul de Ida de los Cuartos de Final?

El primer duelo entre rojiblancos y celestes se disputará este jueves 27 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 20:07 horas, tiempo del centro de México.