Ante el parón futbolístico en la Liga MX por la Fecha FIFA y el Play-In, comenzaron a surgir muchos rumores en torno a muchos equipos de cara al Clausura 2026, en donde a Chivas se le ha relacionado con varios jugadores, entre los que sobresale César Montes.

El Cachorro es uno de los deseos más fervientes de los aficionados del Guadalajara debido al nivel que presume en el futbol de Europa y con la Selección Mexicana, por lo que ha sonado en semanas recientes para ser refuerzo para el próximo año.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que la directiva del Rebaño no tendría en mente el fichaje de César Montes debido a sus condiciones, ya que no concuerdan con la idea futbolística de Gabriel Milito, por lo que la opción más viable sería Eduardo Águila.

“Preguntaba con gente de Guadalajara, con la que normalmente pregunto cuando se trata de temas de refuerzos o posibles contrataciones y normalmente no suelen mentirme (…) Me decían que el perfil que se está buscando, porque sí se está buscando un defensa central, es distinto al del Cachorro.

“El profe Milito ha pedido un central del corte de los que él utiliza (…) Guadalajara está buscando un central de buen pie, de preferencia zurdo, con buena salida, con buena visión y de preferencia, ágil.

“El perfil por lo que escucho y lo que me describen, tiene que ver más con Eduardo Águila que con César Montes“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los defensas que saldrían de Chivas para el 2026?

La realidad es que ha surgido mucha especulación sobre el futuro de varios futbolistas del Guadalajara; sin embargo, diversos reporteros coinciden en que Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda y Raúl Martínez tendrían los días contados en el Rebaño, por lo que Gilberto Sepúlveda podría quedarse en la plantilla para el próximo torneo.