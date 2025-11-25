Desde su llegada a la dirección técnica de Chivas, Gabriel Milito sorprendió a todos por la incorporación al primer equipo de Santiago Sandoval, juvenil mediocampista que se ganó su confianza gracias a sus cualidades, en donde llamó la atención que la nueva joya rojiblanca es hijo del exfutbolista Luis Alonso Sandoval.

El Negro tuvo una carrera enmarcada por la polémica, no solamente porque debutó en el Guadalajara y después jugó tanto en América como en Atlas, sino que estuvo involucrado en muchas indisciplinas por su gusto por las fiestas, por lo que no pudo explotar su carrera pese a sus innegables cualidades futbolísticas.

Sin embargo, Luis Alonso Sandoval nunca se había manifestado públicamente sobre el debut y proceso de consolidación de su hijo en el chiverío, en donde admitió públicamente que el mérito le corresponde a su mamá por el esfuerzo que hizo para sacarlo adelante.

“La medalla es de su mamá, que lo llevó por buen camino. El talento y las cualidades son heredadas por el papá, que es mi hijo y como papá te da gusto verlo que está triunfando, que siga así. Todo el beneficio, todo lo que él ha logrado es gracias a su mamá y al apoyo”, declaró el exjugador del Guadalajara en el canal de TikTok, A todo rojiblanco.

¿Cómo fue la relación del Negro Sandoval con Santiago Sandoval?

Aunque hay detalles que no son públicos, se especula que Luis Alonso Sandoval se separó de la madre de Santiago, dejándolos a su suerte, ya que hay reportes del comunicador, Ignacio Suárez, quien aseguró que incluso recibió demandas de manutención, por lo que el exjugador se marchó a Estados Unidos, dejándole toda la responsabilidad a Lluvia González, madre del jugador.

Negro Sandoval, acusado de fraude por exjugadores del América

Hace unos meses se filtró un percance que habría registrado Luis Alonso Sandoval con algunos exjugadores del América en un duelo de leyendas que se disputó en Estados Unidos, en donde el Negro habría engañado al organizador para quedarse con unas camionetas que serían el pago para todos los exfutbolistas azulcremas que participaron en dicho partido de exhibición.