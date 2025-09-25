Santiago Sandoval ha sido una de las gratas sorpresas de las Chivas de Guadalajara como uno de los canteranos con mayor proyección para el futuro, gracias a la confianza que le ha depositado el entrenador Gabriel Milito, quien le ha dado un lugar como titular en varios duelos del Torneo Apertura 2025.

Santiago Sandoval es hijo de Luis Alonso el Negro Sandoval, quien también fue un canterano de los rojiblancos que mostró grandes cualidades, pero sus problemas fuera de las canchas lo alejaron del futbol a pesar de que también jugó en América, Atlas y Necaxa, por mencionar algunos de sus clubes.

“Es hijo del Negro Sandoval, el mismo que una vez en Necaxa renunció a jugar porque tenía tres demandas por pensión alimenticia, se juntó tres veces, con la tres señoras tenía hijos, las tres lo demandaron, entonces dijo, ‘voy a renunciar porque ya no me alcanza, me quedan como 5 mil pesos’”.

“Uno de sus hijos es Santiago Sandoval, se ve que tiene grandes condiciones, ojalá que lo puedan consolidar. Pero es el proyecto de Milito, tendría que apostar por jóvenes para que en dos o tres años compita Chivas y pueda ser un aspirante, mientras será atole con el dedo con ausencias o no”, fue parte de lo que comentó el periodista Ignacio el Fantasma Suárez en La Octava Sports.

¿Qué pasó con el Negro Sandoval?

Luis Alonso Sandoval surgió de Guadalajara en el 2007 y su talento se veía a kilómetros de distancia, pero la falta de disciplina le cobró factura y después de colgar los botines en el 2013 se fue a Chicago, Estados Unidos, para jugar futbol rápido en ligas de veteranos por 400 dólares.

En el 2023 fue arrestado por segunda ocasión debido a la violación de su libertad condicional y por conducir con una licencia vencida. Le impusieron una multa de 850 mil dólares, algo así como 17 millones de pesos.