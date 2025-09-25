Las Chivas de Guadalajara vivieron uno de los momentos más emotivos en el Torneo Apertura 2025, con el debut de Samir Inda en el partido contra Necaxa que se celebró la noche del martes, donde el joven canterano marcó un golazo para sentenciar el marcador 3-1 a favor de los rojiblancos.

Samir Inda sacó un zapatazo desde fuera del área que venció al guardameta de los Rayos para anotar uno de los mejores goles de la campaña, por lo cual fue a celebrar con toda la banca y cuerpo técnico esta hazaña en su primer partido de Liga MX.

Al final del duelo salió a la luz un video donde Samir Inda se dirige hacia la tribuna para regalarle la camiseta del debut a su madre, quien aplaude y festejar junto a varias personas que se encuentran a su alrededor.

Pero en una nueva grabación que surgió en redes sociales, se puede apreciar lo que sucedió una vez que la señora Miriam Becerra tomó la camiseta de su hijo y no pudo contener las lágrimas, abrazando a sus familiares, mientras los seguidores que estaban cerca la felicitaban.

Chivas vs. Puebla: Dónde ver EN VIVO

Luego de las emociones que se vivieron en el Estadio Akron el martes anterior, Guadalajara regresa a la actividad este viernes para visitar a Puebla en un duelo por la Jornada 11 que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc.

El partido se podrá observar por la señal abierta de TV Azteca en el Canal 7 para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos, mientras que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.