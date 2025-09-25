Las Chivas de Guadalajara vencieron a Necaxa la noche del martes y con ello volvieron a meterse a la zona del Play In, pensando en pelear por un boleto a la Liguilla de cara al cierre del Torneo Apertura 2025. Pero hay un aspecto destacado del que tiene todo el mérito el entrenador Gabriel Milito.

Si bien es cierto que el proceso de Milito ha sido multicriticado por la falta de resultados, hay una situación sobresaliente que no puede pasar por alto y se trata de las oportunidades que le ha ofrecido a los canteranos como Santiago Sandoval, Samir Inda y el mismo Armando González. Por lo cual, el exentrenador del Rebaño Sagrado, Efraín Flores, puso esta situación de ejemplo para Atlas.

“Ahorita, con lo que está ocurriendo en Chivas, le está poniendo la muestra al Atlas, y cuando digo que le está poniendo la muestra, es porque te está mostrando lo que se debe hacer: darles oportunidad a los jugadores jóvenes. Lo que acaba de hacer Chivas con estos muchachos es lo que se tiene que hacer”.

Efraín Flores (derecha) dirigió a Chivas del 2007 al 2009. Foto: Imago7/Jorge Barajas

“Hay jugadores con mucho talento que pueden saltarse ese proceso; aunque tengan 17 años, no necesariamente tienen que haber pasado por otras categorías, ya que pueden llegar directamente al primer equipo y debutar. Este par de chicos de ayer, como Santiago Sandoval, y el caso de Samir Inda, nos muestran que son jugadores adelantados a su proceso, así que no hay que frenarlos, hay que ponerlos”, fue parte de lo que comentó Efraín Flores, quien dirigió a Guadalajara del 2007 al 2009, en entrevista con El Informador.

“Viene la parte más difícil para Chivas”

Flores, quien también estuvo en el banquillo del Atlas, apuntó que ahora es momento de consolidar a los jóvenes del Rebaño, pues no se trata nada más de debutarlos y dejarlos en el olvido cuando el equipo recupere a todos sus lesionados.

“Ahora viene la parte difícil, no solamente debutarlos; yo quiero ver ahora que regresen todos los demás, a ver si les siguen dando oportunidad para consolidarlos, no solo debutarlos y ya. Son jugadores de buen nivel, y ahora el trabajo más importante viene enseguida”, mencionó Efraín Flores.