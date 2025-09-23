Las Chivas de Guadalajara tienen una gran oportunidad de resarcir los errores que cometieron ante Toluca, cuando esta noche se midan a Necaxa en un partido por la Jornada 10 dentro del Torneo Apertura 2025 y una de las dudas que podrían tener el entrenador Gabriel Milito, también sería la portería.

Y es que las actuaciones del Raúl Rangel han ido de más a menos y en el duelo contra los Diablos Rojos pudo hacer algo más, al menos en dos de los tres goles de los visitantes. Primero no pudo quedarse con el balón en una salida que parecía de rutina y más tarde, en la anotación de Alexis Vega, apenas si estiró la mano en un disparo que iba telegrafiado.

En este sentido, Milito sumó un problema más en su lista de complicaciones con Chivas: “Así como Gabriel Milito manda a la banca a unos, no les extrañe que en algún momento haya una rotación en la portería. Aunque bueno, también con eso de insistir con Javier Hernández solo lo entiende el propio Milito”.

Rangel no vive su mejor momento en Chivas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Peeeeero, en la portería es el único lugar donde el “Tala” mantenía su lugar seguro a diferencia de todos los del campo. Al no estar en su mejor momento, en el Redil las opciones son las de Oscar Whalley o Eduardo García, el primero que sólo juega en amistosos o cuando “Tala” está con Selección, y el caso del “Dragón” García que ya debutó en Liga MX y está en un proceso para ser el segundo portero en cualquier momento”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Chivas vs. Necaxa: Dónde ver EN VIVO

Será este martes 23 de septiembre cuando Guadalajara le haga los honres a los Rayos que son dirigidos por Fernando Gago, quien volverá a la que alguna vez fue su casa en el Estadio Akron.

El duelo se jugará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Amazon Prime para todo el país y te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.