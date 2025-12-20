Alan Pulido y Alan Mozo no entran en planes de Gabriel Milito de cara al Torneo Clausura 2026, pero ambos futbolistas han rechazado la propuesta de la directiva del Club Deportivo Guadalajara para facilitar su salida.

Con información de Jesús Hernández, los dos jugadores se niegan a reducir sus sueldos, por ello es que ningún equipo del futbol mexicano se ha animado a realizar una oferta formal por sus servicios.

“Mozo y Pulido no se van a mover de ahí, como guardias del ejército de Inglaterra, como soldados de Inglaterra, inmóviles. “Oye, que para irte al León tienes que bajarte el sueldo”, tiene contrato. Y ojo, puede ser que Mozo y Puli se la hagan larga a Chivas”, mencionó “Chuy” Hernández en su canal de YouTube.

Mientras tanto, según la fuente antes mencionada, el que sí está dispuesto a bajar su sueldo para encontrar una nueva escuadra en el balompié azteca es Erick Gutiérrez, y se habla de que Pachuca y Cruz Azul son los más interesados por adquirir su ficha.

¿Cuánto gana Alan Pulido y Alan Mozo en Chivas?

De acuerdo con el sitio Salary Sport, el sueldo de Alan Pulido en el Club Deportivo Guadalajara es de aproximadamente 13.5 millones de pesos mexicanos al año, mientras que el de Alan Mozo, el quinto futbolista mejor pagado de Verde Valle, es de alrededor de 18.5 millones de pesos anuales.

Por esta razón a la directiva de Chivas se le está complicado acomodarlos en la Liga MX ante el nulo interés de escuadras extranjeras como la Major League Soccer (MLS) en sus servicios.