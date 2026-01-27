La convocatoria de ocho jugadores de Chivas por parte de Javier Aguirre para los partidos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia dejó sensaciones encontradas en Verde Valle. Por un lado, fue tomada como un reconocimiento al gran momento del equipo, que arrancó el Clausura 2026 con paso perfecto; sin embargo, por el otro, implicó perder a prácticamente todo el once titular durante una pausa que ni siquiera correspondía a Fecha FIFA.

Más allá de la ausencia de jugadores clave, Gabriel Milito terminó visiblemente molesto por un cambio de planes inesperado que afectó directamente la planificación del entrenamiento de este lunes. De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, el estratega argentino había programado la sesión para la tarde, con la intención de ya contar con los seleccionados de regreso. Sin embargo, el vuelo de regreso se retrasó en varias ocasiones, haciendo imposible que los convocados llegaran a tiempo a Verde Valle.

Aunque el entrenamiento se realizó con los jugadores que no fueron llamados al Tri, Milito ya esperaba trabajar con el grupo completo para comenzar la preparación del partido ante Atlético San Luis. En ese sentido, el técnico rojiblanco prácticamente perdió un día de trabajo que consideraba clave, además de haber modificado el horario de entrenamiento sin obtener el beneficio que buscaba.

Los seleccionados ya pudieron entrenar este martes bajo las órdenes de Gabriel Milito, pero la situación podría dejar un aprendizaje importante de cara al mes de febrero, cuando es muy probable que varios jugadores de Chivas vuelvan a ser convocados. El propio Jesús Bernal señaló que existían alternativas para evitar este problema, como trasladar a los jugadores por tierra o incluso ajustar la logística aérea para no afectar la planeación del cuerpo técnico.

Podría haber rotaciones contra Atlético San Luis para evitar sobrecargas musculares

Si bien ninguno de los ocho jugadores de Chivas disputó una carga excesiva de minutos con la Selección Mexicana, con la excepción de Raúl Rangel, cuya posición implica un menor desgaste físico, no sería extraño que Gabriel Milito opte por algunas rotaciones ante Atlético San Luis como medida preventiva. La intención sería evitar sobrecargas musculares y cuidar a elementos clave, por lo que habrá que esperar para conocer si el técnico introduce variantes y qué jugadores podrían aprovechar esta oportunidad para ser titulares.