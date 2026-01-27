Fernando González es uno de los mejores ejemplos de trabajo duro y resiliencia en el actual plantel de Chivas, especialmente desde la llegada de Gabriel Milito. Al inicio del proyecto no fue considerado por el estratega argentino, pero con esfuerzo y constancia terminó adueñándose de la media cancha y convirtiéndose en una pieza clave del equipo. Ahora, tras perder la titularidad por una lesión, el Oso ya trabaja con intensidad para recuperarla.

Esa determinación quedó reflejada en un video publicado por la cuenta oficial de Chivas, donde los jugadores practicaban remates a portería durante el entrenamiento. En una de las acciones, Fernando González se lució con un auténtico golazo, colocando el balón pegado al poste con tal potencia y precisión que el portero solo pudo quedarse observando cómo el esférico rompía la red.

La lesión le impidió a González estar disponible en las Jornadas 1 y 2, ante Pachuca y Juárez respectivamente, reapareciendo hasta el duelo frente a Querétaro, aunque lo hizo ingresando de cambio. Durante su ausencia, Brian Gutiérrez se adueñó del puesto y, pese a tener un perfil mucho más ofensivo, ha respondido con buen nivel, ganándose la confianza de Milito y dejando claro que no será sencillo quitarle la titularidad.

Ahora la incógnita es si el Oso volverá a ser titular ante Atlético San Luis y, en caso de hacerlo, quién le cedería su lugar. Tanto Brian Gutiérrez como Rubén Govea han cumplido correctamente en el medio campo, por lo que otra posibilidad es que González se convierta en un revulsivo habitual, ingresando para cerrar partidos y darle mayor equilibrio defensivo al equipo cuando se busca proteger el marcador.

Fernando González se une a los “problemas felices” de Gabriel Milito para armar la alineación

Fernando González no es el único que le genera decisiones complicadas a Gabriel Milito a la hora de definir el once inicial. Diego Campillo también busca regresar a la titularidad tras superar una lesión, pero en su caso el puesto está ocupado por Daniel Aguirre, quien ha tenido un inicio de torneo destacado. Con un gol y una asistencia en tres partidos, el defensor ha dejado claro con sus actuaciones que no tiene ninguna intención de volver a la banca.