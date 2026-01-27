La Major League Soccer (MLS) prendió las redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido para la afición mexicana. Fue a través de su cuenta oficial en X donde publicó una imagen de Obed Vargas y Brian Gutiérrez acompañada de la frase “Construidos por la MLS”, lo que muchos interpretaron como una indirecta a la Liga MX.

Y es que el mediocampista de Chivas, viene de ser considerado por Javier Aguirre para los partidos amistoso de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, aprovechando su gran desempeño en el Torneo Clausura 2026.

Brian Gutiérrez, hoy pieza importante dentro del proyecto del Club Deportivo Guadalajara, ha encontrado regularidad y protagonismo en el futbol mexicano, pero la realidad es que se formó en el país vecino, por ello el contundente mensaje de la MLS.

En ese sentido, el jugador del Rebaño Sagrado se convierte en un símbolo de esa batalla mediática entre ambas ligas, luego de vestir en un principio los colores de la Selección de Estados Unidos y ahora defender los del representativo azteca.

En medio de esto, Brian Gutiérrez se preapra para el próximo partido del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 que será ante Atlético de San Luis, como parte de la Fecha 4, donde el equipo de Gabriel Milito buscará su cuarto triunfo consecutivo.

El mensaje de la MLS a la Liga MX.

¿Cuándo será el partido entre Atlético de San Luis y Chivas?

Cabe mencionar que el compromiso entre Atlético de San Luis y nuestras Chivas se llevará a cabo este sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.