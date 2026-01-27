Chivas cuenta actualmente con varios jugadores a préstamo en otros clubes, algunos con la intención de que sumen experiencia y regresen fortalecidos al Guadalajara, y otros porque ya no entraban en planes del cuerpo técnico y se optó por darles salida de la manera más viable. De cara al cierre del Clausura 2026, uno de esos casos empieza a generar dudas importantes en Verde Valle.

Uno de esos futbolistas es Víctor Guzmán, quien salió a préstamo rumbo al Pachuca en el verano de 2025, coincidiendo con la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco. Dicho préstamo está por llegar a su fin, pues termina al concluir el actual torneo, por lo que la directiva de Chivas deberá tomar decisiones relevantes sobre su futuro inmediato.

Víctor Guzmán cada vez tiene menos actividad con Pachuca.

El panorama no luce sencillo, ya que Guzmán ha tenido muy poca participación con los Tuzos en este Clausura 2026. Esta situación hace poco probable que Pachuca ejerza la opción de compra incluida en el acuerdo, lo que abre la puerta a su regreso al Guadalajara. Ante ese escenario, la directiva rojiblanca deberá valorar si le busca un nuevo acomodo o si decide recibirlo nuevamente en el plantel, asumiendo los riesgos deportivos y extradeportivos que eso implicaría.

El Pocho ha vivido etapas contrastantes en Chivas. Por un lado, tuvo periodos futbolísticos muy interesantes y de impacto en la cancha; por otro, su paso por el club también estuvo marcado por polémicas fuera del terreno de juego, incluida la conocida situación con Veljko Paunović que nunca terminó de aclararse del todo. Por ello, la gran incógnita ante un posible regreso es saber si puede aportar bajo el mando de Gabriel Milito sin alterar la estructura y el ambiente positivo que hoy presume el vestidor rojiblanco.

Víctor Guzmán cumplirá 31 años y aún puede dar un buen nivel en la cancha

Víctor Guzmán está por cumplir 31 años, una edad en la que todavía es posible rendir a buen nivel tanto física como futbolísticamente. Por ello, la decisión final pasará directamente por Gabriel Milito, quien deberá evaluar si su perfil encaja en el proyecto deportivo actual. Además, la directiva también tendrá que medir cuidadosamente el riesgo que está dispuesta a asumir, no solo en lo deportivo, sino también en los temas extracancha.