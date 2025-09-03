Una de las contrataciones más esperadas por la afición de Chivas durante muchos años fue la de Víctor Guzmán procedente del Pachuca, en donde el Pocho tuvo un arranque maravilloso como rojiblanco, diluyéndose poco a poco en los torneos siguientes, por lo que abandonó el redil antes del arranque del Apertura 2025.

Ahora, varios meses después, el mediocampista que está en los Tuzos rompió el silencio acerca de su salida del Guadalajara, en donde aseguró que se enteró de la posibilidad de regresar a la Bella Airosa por medio de su representante y no por la directiva rojiblanca, con quienes sostuvo una charla que lo convenció de salir del conjunto tapatío, aunque no quiso entrar en detalles para no generar más polémica.

“Estábamos en la cena, yo estaba en pretemporada y me marca mi representante: ‘A las 12 se cierra el registro para el Mundial de Clubes, Pachuca está interesado en ti. ¿Qué opinas?’ Le digo: ¿Qué está pasando? Aquí está comiendo el dueño, los directivos y no me han dicho nada.

“Ahí yo me paro y hablo con Gaby Milito y me dice: ‘no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Soy una persona muy recta y les dije las cosas cuando llegué. Va a jugar el que mejor esté. Ahora yo te lo digo, no sé nada’.

“Hablé con los directivos y por ahí me pidieron disculpas: ‘por si te enteraste por otro lado y no por nosotros’. Ellos me dijeron unas palabras que dije: ‘Está bien’. No las puedo decir porque la otra vez puse un comentario en Instagram que me comentó Bruce (El-mesmari), que le puse: ‘A veces pasa’, pero nunca le puse que me pasó ahí.

“De Chivas no salí mal. Después hablé y dije: ‘está bien, me voy para Pachuca y ustedes me prestan’. ‘Creemos que es lo mejor’. Si ustedes me prestan y están de acuerdo, entonces yo me voy, porque le acabo de preguntar al director técnico y dice que él no sabe nada. Él me está respetando para pelear por un lugar, pero ellos me dijeron unas palabras que yo dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca’.

“Agradecido, con el club y la directiva de Chivas. La verdad, siempre se portaron súper buena gente, no tengo nada qué decir (…) Uno no sabe qué pueda pasar, estoy un año a préstamo nada más, no sé si vuelva a regresar, si me compre Pachuca, si hay la opción. Nunca dije ningún mal comentario, dije ‘a veces pasa’, nunca dije: ‘me pasó a mi en Chivas’“, concluyó Guzmán en el canal de YouTube de TuzosTv.

¿Por qué salió Pocho Guzmán de Chivas?

Después de su contratación como refuerzo bomba del Guadalajara para el Clausura 2023, en donde brilló y lideró al Rebaño hasta la Final del torneo, el mediocampista vivió una drástica baja de juego que le impidió ser contemplado como titular, además de registrar problemas con Veljko Paunovic por entrenamientos y el planteamiento en aquella Final contra Tigres.

¿Cómo le ha ido al Pocho Guzmán en Pachuca?

El mediocampista está luchando por recuperar su mejor versión futbolística con la escuadra de los Tuzos, en donde en este Apertura 2025 ha participado en siete partidos, de los cuales dos han sido como titular, sumando 258 minutos y sin gol en el torneo local.