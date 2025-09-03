El futuro de Chicharito sigue siendo una incógnita en el entorno de Chivas, debido a que el delantero estaría por cumplir su contrato el próximo mes de diciembre, por lo que se deberá decidir en conjunto con la directiva si se buscará aplicar el año adicional de contrato para que permanezca en el Clausura 2026.

Sin embargo, la decisión no pasaría exclusivamente por la directiva del Guadalajara integrada por Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier, sino que habría otros involucrados que podrían ser determinantes en la decisión final de la continuidad o salida de Javier Hernández del redil.

El reportero de As México, César Huerta, explicó que los patrocinadores MG y Puma podrían ocasionar la permanencia del delantero de 37 años de edad en el Rebaño si consideran prudente mantenerse ligados al futbolista, recordando que ellos pagan la mayor parte del sueldo de Hernández Balcázar.

“Hasta hace unas semanas, la directiva me decía ‘todavía no sabemos’, ‘todavía no se define’. La decisión final comienza a encaminarse. Hoy la directiva piensa que lo más probable, no es un hecho consumado (…) Todo se va encaminando para que la directiva decida no ejercer el año opcional de contrato con Javier Hernández.

“¿Puede haber un resquicio de esperanza para que Javier continúe? Sí. Hay dos factores: primero, el deportivo. Si deportivamente hace algo extraordinario que invierta este momento cancha y extracancha que se ha volcado esta realidad en favor de Javier y no en contra, como juega ahora, si se revierte esto, se abre un resquicio para que pueda ser considerado para continuar en Guadalajara.

“El segundo factor que puede cambiar la historia y que es todavía más importante es que los patrocinadores se aferren. El sueldo de Javier Hernández no le cuesta casi nada al club, le cuesta a los patrocinadores. El salario es pagado mayormente por Puma y MG, Chivas paga una fracción del sueldo, una fracción mínima”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuántos goles ha anotado Chicharito con Chivas?

Desde su regreso al Guadalajara a comienzos del 2024, Javier Hernández se ha perdido muchos partidos, por lo que solamente ha anotado tres goles como rojiblanco desde entonces, dos de ellos en Liga MX contra Puebla y Atlético de San Luis. El gol restante lo marcó en Concachampions contra Cibao.