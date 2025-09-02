Chivas está entrando en una etapa crucial de su calendario en el Apertura 2025 debido a que se enfrentará a los más grandes candidatos al título, por lo que afortunadamente para Gabriel Milito, uno de sus hombres de mayor confianza se habría recuperado de una lesión y podría reaparecer este mismo fin de semana contra el Club León.

Las lesiones se han convertido en un dolor de cabeza en el Guadalajara debido a las constantes molestias musculares que se están registrando en el plantel, mermando la plantilla de futbolistas, aunque todos ellos estarían en las rectas finales de sus respectivas recuperaciones.

Sin embargo, el mediocampista Omar Govea sería el más adelantado en ese rubro y apuntaría a ser parte del plantel que viajará a Estados Unidos para encarar un amistoso contra La Fiera, en donde se buscaría darle minutos para que retome ritmo de cara al Clásico Nacional contra América al regreso de la Liga MX después de la Fecha FIFA.

“Para el partido contra las Águilas o por lo menos para este fin de semana frente a León en Chicago, hay que ver cómo se comporta si es que va Omar Govea, si ya es tomado en cuenta. Te va a dar luz de que está elegible contra América.

“Está en duda Alan Pulido, Richy Ledezma descartado hasta el día de hoy y José Castillo, también cómo va evolucionando. Pero Omar Govea se sube seguro a la convocatoria del fin de semana para ir a Chicago“, explicó el comunicador Alejandro Ramírez en el programa La de Ocho.

¿Qué lesión registró Omar Govea?

El mediocampista del Guadalajara se había convertido en un pilar en el esquema de Gabriel Milito; sin embargo, un desgarre sufrido a unos días del debut en la Leagues Cup le impidió participar en esa competencia, alejándolo de las canchas durante casi mes y medio.

Omar Govea controla el balón en un Chivas vs. León (IMAGO 7)

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.