Las Chivas de Guadalajara sostendrán un compromiso amistoso este domingo frente a León, en busca de tomar un poco de confianza con el entrenador Gabriel Milito, quien vive momento de mucha presión en el banquillo por la falta de victorias en el Torneo Apertura 2025, donde únicamente han ganando un partido.

El Rebaño Sagrado viajó a Chicago la mañana del viernes para concentrarse previo al encuentro de esta Fecha FIFA ante los Esmeraldas que se jugará a las 14:00 horas y son varias las novedades que presentó la convocatoria, debido a las 11 ausencias con las que buscarán mejorar su funcionamiento.

“Roberto Alvarado y Raúl Rangel se encuentran con el Tri Mayor. Hugo Camberos, Yael Padilla y SantiagoSandoval, tampoco estaban elegibles por estar en sus procesos con Selección Mexicana. José Castillo, Daniel Aguirre, Omar Govea, Alan Pulido y Richard Ledezma tampoco viajaron a Chicago, debido a que continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación”, fue parte de lo que publicó el portal de Chivas.

Luis Romo no hizo el viaje Chicago. Foto: Imago7/Andrea Jiménez

En tanto que a Luis Romo tampoco hizo el viaje para realizar trabajo especial en busca de recuperarse de la carga de partidos que ha tenido Chivas a lo largo de este segundo semestre del 2025.

Convocatoria de Chivas vs. León

Tomando en cuenta la serie de bajas y los problemas que ha tenido Gabriel Milito para plasmar su idea sobre la cancha, parece que de poco y nada le servirá este partido ante los panzas verdes, ya que no jugará con sus titulares.