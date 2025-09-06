Las Chivas de Guadalajara llegan al Clásico Nacional del Torneo Apertura 2025 con la presión de salir del mal momento, ya que apenas han ganado un partido de la mano del técnico, Gabriel Milito, por lo cual Ramón Morales considera que el trabajo del argentino está en riesgo.

En el Rebaño Sagrado la única misión es pelear por los primeros lugares del futbol mexicano y estar lejos de zona de clasificación es una alarma que no puede pasar por alto. En este sentido, el excapitán y campeón en el 2006, aseguró que una derrota en el Clásico Nacional podría costarle el trabajo a Milito.

“El entrenador que en este momento está en el Guadalajara no solo llega en el presente, también lo que vienes arrastrando del pasado, entiendo que llega con poco tiempo, que no ha tenido tan malos partidos, pero si no ganas, el pasado llega y te pega, la gente tiene memoria, recuerda; creo que si llega a perder con el América es muy tambaleante, estaría en la tablita como para un cambio de entrenador”.

Morales ya ha dirigido a Chivas. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“A veces uno quiere pensar que crees en el entrenador, en todo el proyecto, pero sí me gustaría decirlo con todo respeto, el jugador debe entender en dónde está parado y qué playera trae puesta, también el pasado, ¿cuál es el pasado del jugador?”, fue parte de que comentó Ramón Morales en TUDN.

“Jugadores de Chivas necesitan continuidad”

Aunque Ramoncito es de la idea de que si un entrenador no consigue los objetivos no puede permanecer mucho tiempo en Guadalajara, también aclaró que el futbolista requiere de continuidad en el trabajo para entender una idea y buscar plasmarla dentro de la cancha.

“Es muy difícil que también como jugador, estar aguantando que se va un entrenador, es complicado, una salida de DT es fracaso de equipo y de jugador, debe dolerte estar cambiando de entrenador, espero que sea una conjunción de que creen en Milito y el proyecto, y que se pongan las pilas para ganar el Clásico, darían un gran golpe para lo que viene”, explicó Morales Higuera.