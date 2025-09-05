Si hay un detractor de las Chivas de Guadalajara es Álvaro Morales, el comentarista de moda de ESPN que se ha encargado de crear un personaje que en todo momento ataca al equipo rojiblanco y algunas versiones indican que podría dejar a la televisora que pertenece a Disney.

Fue el diario Récord el que dio a conocer que Fox Deportes le habría hecho un ofrecimiento a Morales para que deje ESPN y se una al camal que está conformando un buen equipo de trabajo de cara a la Copa del Mundo del 2026, sin embargo, esto no fue aceptado ni desmentido por el “Brujo”, quien en su cuenta de X reaccionó, pero no tocó el tema.

“Tengo algo que contarles de este día… La verdad es que me siento bendecido, me siento muy bendecido de quién soy, de lo que tengo y a lo que me dedico. Y una de las cosas que quería contarles es que algo que disfruto mucho, mucho … es este proyector, ja, ja, ja … Que me da chance de ver absolutamente todo ahí, todo, papá, todo. Dios los bendiga, saludos”, comentó el comunicador en un video que subió a su cuenta de X.

Morales es uno de los conductores estelares de ESPN. Foto: Imago7/Jose Zamora

Esto sería una buena noticia para todo Guadalajara, pues aunque Morales seguiría trabajando en los medios de comunicación, ya no lo haría en la televisión de paga, sino a través de una plataforma de streaming, ya que Fox Deportes se puede ver en las plataformas TUBI TV y en Caliente TV.

Otros detractores de Chivas en la TV mexicana

Para mala fortuna del Rebaño hay otros impulsores de las severas críticas contra el Rebaño. Uno que aparece en Fox Sports es Raoúl el Pollo Ortiz, exnarrador de Televisa, americanista y siempre evidenciando el mal momento de Guadalajara en cada oportunidad.

Así como Ricardo Puig y Dionisio Estrada de ESPN, mientras que en Fox Sports también está Alejandro Blanco, un fan de Pumas que parece más americanista, que gusta de poner en ridículo a los rojiblancos. Aunque el único que ha tenido impacto en la institución tapatía es Morales, pues distintas versiones aseguran que por sus constantes críticas ESPN fue vetado para no recibir exclusivas.