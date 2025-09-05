La casa de las Chivas de Guadalajara, el Estadio Akron, tendría cuatro partidos de la Copa del Mundo del 2026 y un partido de ellos será de la Selección Mexicana, por lo cual no es para menos que el presidente de los rojiblancos, Amaury Vergara, celebre por todos los rincones el sueño cumplido de su padre.

A menos de un año de que se lleve a cabo el Mundial, han empezando a salir los precios de los boletos en el Gigante de Zapopan, que cambiará de nombre en el certamen a Estadio Guadalajara. Y lo que llamó la atención es que las entradas más accesibles que son de 60 dólares, 1,120 pesos, son más baratas que ver al Rebaño Sagrado. Los precios de un partido como ante Cruz Azul hace unos días, fueron de entre 550 y hasta los 2 mil pesos en zonas más exclusivas.

“No había buenos augurios en los precios, pero ya pueden respirar aliviados: hay para tooodos los bolsillos. Eso sí, baratos no son. Peeero tampoco exceden lo desproporcionado. Los más económicos cuestan mil 120 pesos. Sí, como lo leen: salen más baratos que los boletos de las zonas top en el Estadio AKRON y el Jalisco para partidos de Liga MX de Chivas y Atlas”.

La cancha del Akron será sede de cuatro partidos del Mundial. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

“Y si lo comparamos con otros espectáculos, tampoco es nada que no se pague en un concierto en el Palenque. Obviamente, conforme mejoren las zonas y las fases del torneo, los precios se van a disparar hasta más de 100 mil pesos. Ni hablar de los boletos de Hospitality que ya son palabras mayores”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Chivas vs. León: Dónde ver EN VIVO

Será el siguiente domingo cuando Guadalajara dispute un partido amistoso contra Léon en Chicago. El partido se disputará en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Amazon Prime para todo el país así como en Chivas TV. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.