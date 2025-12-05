En comparación con lo que fueron los últimos torneos, las Chivas de Guadalajara dieron un salto de calidad en el Apertura 2025 de la Liga MX. Aunque no le alcanzó para llegar a semifinales, el Rebaño compitió de buena manera y entusiasmó a su afición. Para eso, mucho tuvo que ver el buen mercado de fichajes realizado.

Diego Campillo, Richard Ledezma, Bryan González y Efraín Álvarez llegaron para revitalizar la nómina rojiblanca y fueron importantes para el entrenador Gabriel Milito. Ahora, de cara al Clausura 2026, la directiva del Guadalajara se mueve rápido y ya están al caer los anuncios de los primeros fichajes.

Apenas pasaron unos días desde la eliminación del Rebaño ante Cruz Azul en los cuartos de final, pero aún así hay diversos reportes que señalan los importantes avances para los fichajes de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ángel Chávez; este último, defensor central, llega sin tanto renombre por lo que cuesta imaginarlo entre los titulares desde un principio.

Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda potencian al Rebaño

En los casos de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, tampoco puede decirse que vayan a tener un lugar asegurado en el once. El volante mexicoamericano de 22 años sumará fondo de armario con características que no abundan en la plantilla: juego entre líneas, dinamismo, media distancia. Una versión de jugador creativo que puede meter presión a Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, aunque también puede partir algo más retrasado.

Por su parte, el Cuate Sepúlveda es uno de los mejores centrodelanteros mexicanos de los últimos años y peleará por un lugar con Armando González, el otro ‘killer’ nacional del momento. ¿Los juntará Milito en determinados momentos? Parece ser una opción viable, incluso recordando que Ricardo Marín también regresará y será alternativa para compartir ataque.

Alineación de Chivas con Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda

Raúl Rangel Diego Campillo Luis Romo José Castillo Richard Ledezma Omar Govea Brian Gutiérrez Brian González Roberto Alvarado Armando González Ángel Sepúlveda

Otras alternativas en la alineación de Chivas para 2026

Raúl Rangel Diego Campillo Luis Romo José Castillo Richard Ledezma Omar Govea Fernando González Brian González Roberto Alvarado Brian Gutiérrez Armando González