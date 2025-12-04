En Chivas todo el mundo está atento a lo que surge en el mercado de pases porque la directiva rojiblanca va en busca jugadores con calidad probada. Ángel Sepúlveda se convertiría en uno de los primeros fichajes del Rebaño Sagrado para el Clausura 2026 y revelan que el atacante quiere salir Cruz Azul porque considera que perdió su lugar por una lesión y que puede pelear para llegar a la Copa del Mundo 2026.

No hay dudas de que el Guadalajara ha dado de qué hablar ni bien quedó eliminado de la Liguilla a manos de la Máquina. Es que Javier Mier y Alejandro Manzo han comenzado a llevar adelante un mercado de pases muy interesante para fichar a jugadores de jerarquía a precio accesible. Uno de ellos es Brian Gutiérrez, quien llegaría a Verde Valle a cambio 4.5 tras haber anotado 10 en el 2025.

En medio de este contexto se sabe muy bien que uno de los primeros jugadores que Chivas cerró su fichaje es Ángel Sepúlveda. La única condición que puso Cruz Azul con su venta es que su arribo al Guadalajara se dará ni bien haya terminado la competencia, por lo que se dará luego de su participación en la Intercontinental.

Ángel Sepúlveda llega a Chivas para el Clausura 2025. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en las últimas horas David Medrano reveló que fue el propio Cuate el que pidió salir de la Máquina Cementera. “Sepúlveda entiende o le va a hacer la lucha con todo a tratar de ser titular en el próximo semestre para buscar colarse a la Copa del Mundo”, reveló en su canal de YouTube.

Y agregó: “Al Cuate le dolió perder la titularidad con el Toro porque él considera que la perdió después de una lesión. (…) Una lesión de Sepúlveda abrió la puerta y el Toro la agarró y la verdad no la soltó. Esta situación le cala al Cuate porque él había probado las mieles de la Selección en la Copa Oro y él entendía que podía subirse en la convocatoria. Hoy que se abre la posibilidad al Guadalajara al Cuate le interesa”.

La mala noticia para Ángel Sepúlveda en Chivas

Una de las malas noticias que Chivas le daría a Ángel Sepúlveda ni bien llegue a Verde Valle es que para Gabriel Milito el delantero titular es Armando González. La Hormiga se ganó su llamado a la Selección Mexicana luego de haberse convertido en campeón de goleo con 12 anotaciones en 17 partidos.