La eliminación ante Cruz Azul por la Liguilla parece haber fortalecido más a Chivas debido a que se han puesto a trabajar con mucha velocidad en el próximo mercado de invierno. Brian Gutiérrez se convertiría en nuevo jugador del Rebaño Sagrado para el Clausura 2025 y revelan que el Guadalajara pagará 4.5 millones de dólares por su ficha.

A lo largo de las últimas semanas el interés por el futbolista de 22 años comenzó a tomar mucha fuerza porque había recibido el pasaporte mexicano. Diversos reportes señalaban que el principal motivo para pedir su nacionalización era porque había una gran posibilidad de que Javier Aguirre lo convoque a la Selección Mexicana.

En medio de este contexto Rayados de Monterrey fue el primero en mostrarse interesado, pero con el correr de las semanas Chivas aceleró y habría cerrado la llegada de Brian Gutiérrez. “Ya hay acuerdo de palabra para comprarle el pase a Chicago Fire. El monto está completamente cerrado, pendiente de cruzar documentos. Ya hay acuerdo de palabra por el contrato. (…) La noticia es que Brian Gutiérrez es un trato hecho y es nuevo refuerzo de las Chivas del Guadalajara”, reveló César Merlo en Vamos Show.

Chivas tendría todo acordado para fichar a Brian Gutiérrez para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Una de las grandes preguntas que surge es cuánto dinero pagará el Guadalajara por el fichaje del mediocampista de 22 años. Según lo informado por Rodrigo Camacho en su canal de Whatsapp, el Rebaño Sagrado desembolsará 4.5 millones de dólares para quedarse con la carta que hoy le pertenece a Chicago Fire.

¿Cuántos goles anotó Brian Gutiérrez en el 2025 con Chicago Fire?

En el 2025, Gutiérrez jugó 34 partidos y sumó 2234 minutos de juego que le sirvieron para anotar 10 goles en la MLS, la mitad de los que lleva anotados en sus cuatro años en liga estadounidense. Por otro lado, Leagues Cup 2025 disputó dos encuentros y sumó los 180 minutos disponibles con dos asistencias según las estadísticas de Transfermarkt.