Las Chivas de Guadalajara suman ocho años sin poder campeones y a juzgar por el presente que atraviesan, parece que el objetivo luce mucho más lejano de lo que parece. El exDT de la Selección Mexicana, Bora Milutinovic, aseguró que en esta carrera por los primeros lugares de la Liga MX, los rojiblancos están muy rezagados.

Bora dirigió al Tricolor en la Copa del Mundo de 1986, pero también a los Pumas de la UNAM donde logró sus mejores números como entrenador. Por ello es una voz autorizada para hablar del futbol mexicano y en esta constante pelea por ser el mejor, considera que el Rebaño Sagrado es un coche muy austero en comparación con otros rivales.

“Ellos tienen nivel que deben tener. No es fácil, por ejemplo Chivas. Tener jugadores extranjeros es una enorme ventaja, tener ocho extranjeros o nueve. Es difícil estar en nivel. Cuando la gente compara a Chivas con otro equipo no se pueden comparar. No se puede hacer comparación porque uno tiene un Maserati y el otro un coche normal”.

Bora fue campeón con Pumas de la UNAM. Foto:imago7/Diego Ignacio Flores.

“No, no, con todo respecto. Por ejemplo cuando era jugador teníamos cuatro extranjeros extraordinarios: Cabinho, Spencer, Cándido y Muñante, pero eran de primerísimo nivel. América tenía a Carlos (Reinoso) y todo. Los tiempos son diferentes”, fue parte de lo que comentó Bora en TUDN con David Faitelson.

Chivas ha ganado un partido con Milito como DT

En este Torneo Apertura 2025, los rojiblancos no han logrado convencer ni en el funcionamiento, ni con los resultados. Con Gabriel Milito en el banquillo suman una victoria a cambio de cuatro derrotas y un empate.

Sumando la Leagues Cup, el Rebaño ganó un juego, perdió uno y empató otro, es decir, la suma tampoco es favorable para el timonel argentino. Con estos resultados luce cada vez más complicado pensar en la Liguilla, sobretodo porque tienen en puerta tres duelos de alto calibre: América, Tigres de la UANL y Toluca.