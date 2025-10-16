Luis Romo vivió una semana complicada con la Selección Mexicana. El mediocampista de Chivas fue convocado por Javier Aguirre para los amistosos ante Colombia y Ecuador, aunque solo vio minutos en el segundo encuentro, donde su actuación dejó mucho que desear: perdió el balón en la jugada que derivó en el penal del rival y aportó poco al ataque, siendo uno de los jugadores más señalados del Tri.

Tras ese partido, varios analistas coincidieron en que sus posibilidades de asistir al Mundial se redujeron considerablemente, pues el nivel mostrado estuvo lejos de lo esperado para un mediocampista que compite por un lugar en una zona del campo con mucha competencia, especialmente tratándose del máximo torneo futbolístico.

Sin embargo, esta situación podría convertirse en una motivación extra para Romo en el cierre del torneo con Chivas. Con cinco jornadas por disputar y la posibilidad de clasificar a Liguilla, el jugador sabe que deberá rendir al máximo si quiere reabrir la puerta de la Selección Mexicana en futuras convocatorias.

Los próximos compromisos del Tri serán ante Uruguay y Paraguay durante la Fecha FIFA de noviembre, y será entonces cuando sabremos si Javier Aguirre le da otra oportunidad al mediocampista rojiblanco, quien no deberá bajar los brazos en el Guadalajara si quiere recibir otro llamado.

Luis Romo sí estará en el Chivas vs Mazatlán, pero probablemente desde la banca

Por lo pronto, todo indica que Romo sí estará convocado para el duelo entre Chivas y Mazatlán este sábado, aunque es probable que no sea titular, con el objetivo de evitar sobrecarga física tras haber tenido actividad el martes con la Selección.