Cruz Azul le dio un duro golpe a Chivas luego de haberse quedado con los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. El cruce en el Estadio Olímpico Universitario ha dejado mucha tela para cortar debido a que no paran de circular videos que la transmisión no mostró. Uno de ellos fue en relación a cómo se fue llorando Luis Romo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado debió haberse llevado algo más en el cruce ante la Máquina en Ciudad de México. Chicharito Hernández tuvo la clasificación en sus pies, pero ejecutó el penal de la peor manera al lanzarlo por encima del travesaño.

Tras el partido todos los jugadores de Chivas terminaron golpeados porque no se pudo lograr el objetivo. Javier Hernández no sabía qué decir mientras Raúl Rangel lo consolaba, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez sentados en el banco de suplentes sin poder entender cómo se les escapó la clasificación.

Luis Romo se fue llorando del campo de juego. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue como Luis Romo no paraba de llorar ni bien se retiraba del Estadio Olímpico Universitario. No es para menos debido a que el futbolista marcó el pulso del equipo con su liderazgo.

Luis Romo dejó mensaje a la afición de Chivas

Tras el encuentro, Luis Romo fue uno de los primeros en dejar mensaje en redes sociales para la afición de Chivas. “Orgulloso de todo lo vivido este torneo, un privilegio representar y defender este escudo con estos compañeros, esta familia agradecido totalmente por el apoyo… es difícil pero vamos a trabajar más fuerte y cada día estaremos más cerca de llevar a Chivas a donde se merece estar”, expresó el mediocampista en Instagram.