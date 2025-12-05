La eliminación del Apertura 2025 sigue calando en el orgullo de directiva, jugadores, cuerpo técnico y aficionados de Chivas; sin embargo, existe optimismo de cara al próximo torneo en el que se espera que sigan dando frutos el proyecto deportivo que encabeza Gabriel Milito en el primer equipo.

Sin embargo, el entrenador argentino deberá tomar una importante decisión durante los próximos días debido a la inminente salida de Chicharito del plantel del Guadalajara, por lo que podría considerar la opinión del resto del plantel.

Y es que con la partida de Javier Hernández del Rebaño, el puesto de capitán 1 quedaría libre en el chiverío, por lo que el entrenador sudamericano deberá analizar a quien le cede la capitanía de forma definitiva a partir del Clausura 2026.

Hay que recordar que siempre que el Chicharito estaba en el campo, se le entregaba de inmediato el gafete de capitán en señal de respeto a su trayectoria y liderazgo, pero ahora otro futbolista deberá tomar ese rol de líder principal en la escuadra tapatía.

¿Quiénes han sido capitanes de Chivas durante el Apertura 2025?

Debido a que Chicharito no participó en varios partidos, ya sea por lesión o por decisión técnica, muchos jugadores portaron el gafete como Luis Romo, Érick Gutiérrez y hasta Fernando González, por lo que apuntarían a ser los candidatos a tomar la capitanía en el Guadalajara.

Los capitanes de Chivas en cada partido del Apertura 2025