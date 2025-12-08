El regreso de Ángel Sepúlveda a Chivas generó un intercambio interesante entre Rafael Márquez Lugo, José Manuel “Chepo” de la Torre y el resto del panel de La Última Palabra, ya que los dos primeros coincidieron en que el delantero no llega para ser el nuevo titular del equipo de Gabriel Milito. Aunque destacaron su paso reciente por Cruz Azul, recalcaron que ese rendimiento no se traducirá necesariamente en un papel protagónico dentro del Rebaño.

Desde el arranque, Márquez Lugo advirtió que el puesto está claro y hoy pertenece a Armando González: “La Hormiga es el titular, sí o sí”, dijo. A partir de esa idea, Chepo matizó la jerarquía que tendrá el exjugador de Cruz Azul: “Sepúlveda va a llegar a ser un complemento… el refuerzo es el que llega para ser titular inmediatamente”, explicó. Y fue aún más contundente: “Chivas está comprando a Sepúlveda para ser un buen relevo de la Hormiga”.

El propio panel matizó que esa condición de relevo no es irrelevante, ya que se trata de una necesidad que el club tenía pendiente. Márquez Lugo lo resumió en una frase: “Cuando no esté, va a jugar, pero el titular indiscutible es la Hormiga”. Y el Chepo añadió otro punto crítico sobre la estructura actual: “A los que estaban ahí ya no les tienen confianza”, refiriéndose sin nombrar a experimentados como Chicharito Hernández o Alan Pulido.

Por su parte, el conductor de La última Palabra recordó los giros recientes de Sepúlveda en Cruz Azul: “Sepúlveda era titular, ídolo, y de repente de un torneo a otro, ya se va”, señaló, antes de reconocer su evolución personal: “Ha crecido terriblemente, pero creo que no le han dado su lugar; cada vez que lo necesitan, ahí está”. Aun así, lanzó su mayor contraste: “Yo no estoy de acuerdo en que regrese a Chivas”, argumentando que el jugador busca un gran contrato a sus 34 años.

Cuate Sepúlveda: ¿Suplente de la Hormiga?

Claro está que el fichaje del Cuate Sepúlveda aumentará la competencia interna en el Guadalajara, pero lo que parece poco probable es que puedan compartir equipo en el once titular de Gabriel Milito: “Yo con dos no creo que juegue, no, ya no”, expresó De la Torre. Por eso, aunque valoran su trayectoria, los analistas concluyeron que más que refuerzo, Sepúlveda será una alternativa: un delantero confiable para los momentos en los que el titular no esté disponible.