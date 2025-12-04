Con la reciente eliminación de Chivas del Apertura 2025 tras caer en Cuartos de Final frente a Cruz Azul, la directiva encabezada por Amaury Vergara ha comenzado a trabajar en la conformación del plantel de cara al Clausura 2026, en donde ya tendrían prácticamente amarrado el traspaso de Ángel Sepúlveda.

El todavía delantero de La Máquina se ha consagrado como uno de los mejores artilleros de la Liga MX en los años recientes y prueba de ello es que fue el mejor goleador de la edición anterior de la Concachampions, por lo que es una garantía frente a las porterías rivales.

Sin embargo, el comunicador Sergio Dipp, aseguró que tiene una fuente muy confiable que le confirmó que el Cuate estaría “obsesionado con ir al Mundial”, por lo que planea que el Guadalajara sea su trampolín para convencer a Javier Aguirre de sumarlo a la lista final.

“De gran fuente. Un millón por ciento confiable, Ángel Sepúlveda está obsesionado con ir al Mundial y a eso va a Chivas. Él quiere jugar y acá lo borraron porque el Toro le ha ido bien.

“Sepúlveda lo que quiere son minutos y quiere jugar. La Hormiga fue campeón goleador, pero si me das a escoger, Sepúlveda es más delantero que la Hormiga”, explicó el comunicador en un enlace en Generación F.

¿Por qué Chivas pensó en Ángel Sepúlveda como refuerzo?

La directiva del Guadalajara estaría interesada en el delantero de casi 35 años para que siga cobijando a Armando González, manteniendo a alguien de experiencia para que continúe con su proceso de consolidación, sobre todo por las inminentes salidas de Alan Pulido y Chicharito.