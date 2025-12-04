La situación de Alan Pulido ya está sentencia debido a que con la llegada de Gabriel Milito al equipo el atacante quedó fuera de su consideración. En medio de este contexto adverso para el futbolista, revelan que el experimentado jugador tuvo un desplante con el equipo cuando fueron citados el lunes en verde valle post eliminación ante Cruz Azul y que Amaury Vergara presenció.

No hay dudas de que el delantero quedó a deber a lo largo del último año en el Rebaño Sagrado debido a que solamente se contabilizan 2 goles en el Clausura 2025. En medio de este contexto, se sabe muy bien que en el último semestre el elemento rojiblanco fue claramente superado por Armando González, Teun Wilke y Javier Hernández.

Con el mercado de pases a nivel nacional abierto se sabe muy bien que Chivas le busca acomodo porque consideran que no entra en planes. Por otro lado, José María Garrido reveló que la actitud del jugador es la de uno que entiende que perdió terreno y que poco puede hacer para cambiar su actualidad en Verde Valle.

Alan Pulido no entra en los planes de Chivas para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“Alan Pulido tenía contrato todo el 2025 y todo el 2026. Le queda un año de contrato. En Chivas no quiere tener un jugador que no cuenta y que pareciera que le vale”, reveló Chema en Futbol con Cerebro.

Y agregó: “El pasado lunes es donde uno entiende que a Alan Pulido ya le vale. Les contaba que había una reunión en la que estaba convocado todo el equipo rojiblanco y que les cayó Amaury Vergara. La cita era a las 10:30 de la mañana. La mayoría llegaron entre las 10:00 y las 10:15, el que más tarde llegó fue 10:20. Amaury Vergara llegó exactamente a las 10:30. ¿Después saben quién llegó? Alan Pulido. Llegó a las 10:40. Él sabe que en Chivas ya no cabe y que no tienen interés de tenerlo. La intención es que Alan Pulido encuentre otro equipo. En eso está la directiva”.

Revelan que en Chivas están decepcionados con Alan Pulido

En el mismo reporte, José María Garrido reveló que en la directiva rojiblanca están decepcionados con Alan Pulido porque esperaban más de él. “En la directiva de Chivas si quedaron muy decepcionados con Alan Pulido porque si esperaban otra cosa de él. Que asumiera ese rol de protagonista, de ser el hombre de experiencia, que si a Javier Hernández no le daba por la parte física él pusiera un poco más. En Guadalajara si la está pasando muy bien, pero en Chivas no quieren saber nada más al respecto y tratan de amortizar este contrato tan alto”, cerró Chema.